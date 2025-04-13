Россия нанесла удар по детсаду в Харькове: выбиты окна и повреждено здание

Напомним, что сегодня 13 апреля РФ нанесла удар по Сумах.

Под удар попал центр города, где на тот момент находилось много людей. В момент ударов люди просто шли по улице, сидели в своих авто, ехали в общественном транспорте.

Сначала сообщалось о 21 погибшем и 20 раненых, позже количество пострадавших возросло до 34, затем до 83. Сейчас центр города перекрыт, там работают полицейские, спасатели, медики.

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