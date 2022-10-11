Росія завдала терористичних ударів по трьох ТЕС ДТЕК Ахметова

"Вчора було атаковано дві станції. Сьогодні - Ладижинську. Руйнування зазнали багато об’єктів на станціях. Обстріли вчора велися ракетами, сьогодні на Ладижинську станцію була подвійна атака - спершу дронами-камікадзе, потім ракетами", - повідомив Сахарук.

Внаслідок атак ТЕС суттєво знизили навантаження.

За його словами, вчора постраждалих енергетиків внаслідок атаки не було. Сьогодні під час подвійної атаки на Ладижинську ТЕС постраждали працівники ДСНС, які прибули для огляду наслідків першої атаки дронами. Їм надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, другий день поспіль окупанти продовжують обстріли української енергетичної інфраструктури. Внаслідок чого по території України застосовуватимуться віялові відключення.