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Росія завдала терористичних ударів по трьох ТЕС ДТЕК Ахметова

Фото: Дмитро Сахарук (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

За останні два дні російські війська атакували ракетами три теплові електростанції компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі "Радіо НВ".

"Вчора було атаковано дві станції. Сьогодні - Ладижинську. Руйнування зазнали багато об’єктів на станціях. Обстріли вчора велися ракетами, сьогодні на Ладижинську станцію була подвійна атака - спершу дронами-камікадзе, потім ракетами", - повідомив Сахарук.

Внаслідок атак ТЕС суттєво знизили навантаження.

За його словами, вчора постраждалих енергетиків внаслідок атаки не було. Сьогодні під час подвійної атаки на Ладижинську ТЕС постраждали працівники ДСНС, які прибули для огляду наслідків першої атаки дронами. Їм надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, другий день поспіль окупанти продовжують обстріли української енергетичної інфраструктури. Внаслідок чого по території України застосовуватимуться віялові відключення.

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