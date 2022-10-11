Россия нанесла террористические удары по трем ТЭС ДТЭК Ахметова

"Вчера были атакованы две станции. Сегодня - Ладыжинскую. Разрушения подверглись многие объекты на станциях. Обстрелы вчера велись ракетами, сегодня на Ладыжинскую станцию была двойная атака - сначала дронами-камикадзе, затем ракетами", - сообщил Сахарук.

В результате атак ТЭС существенно снизили нагрузку.

По его словам, вчера пострадавших энергетиков в результате атаки не было. Сегодня во время двойной атаки на Ладыжинскую ТЭС пострадали работники ГСЧС, прибывшие для осмотра последствий первой атаки дронами. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, второй день подряд оккупанты продолжают обстрелы украинской энергетической инфраструктуры. В результате чего по территории Украины будут применяться веерные отключения.