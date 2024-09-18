Росія завдала ракетного удару по Миколаївській області: виникла пожежа

Російські окупанти у ніч на 18 вересня атакували Миколаївську область. Загарбники завдали ракетного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.
Близько 03:45 окупанти атакували Баштанський район Миколаївської області. Попередньо, росіяни випустили авіаційну ракету Х-59.
Внаслідок бойової роботи та падіння уламків виникла пожежа сухої трави на території сільськогосподарського підприємства. Вогонь оперативно загасили пожежники.
"Вибуховою хвилею пошкоджено сільськогосподарську техніку та зруйновано паркан", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки постраждалих немає.
Цієї ночі російські загарбники вчергове атакували Україну. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски та рух ударних дронів. "Шахеди" фіксували у Київській, Черкаській, Рівненській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Вінницькій та Чернігівській областях.
На підступах до Києва працювала протиповітряна оборона. У зв'язку з цим у столиці лунали вибухи. Станом на ранок в областях триває бойова робота.
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