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Росія завдала ракетного удару по Миколаївській області: виникла пожежа

Фото: РФ атакувала Миколаївську область 18 вересня (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти у ніч на 18 вересня атакували Миколаївську область. Загарбники завдали ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

Близько 03:45 окупанти атакували Баштанський район Миколаївської області. Попередньо, росіяни випустили авіаційну ракету Х-59.

Внаслідок бойової роботи та падіння уламків виникла пожежа сухої трави на території сільськогосподарського підприємства. Вогонь оперативно загасили пожежники.

"Вибуховою хвилею пошкоджено сільськогосподарську техніку та зруйновано паркан", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждалих немає.

 

Що ще відомо про нічну атаку

Цієї ночі російські загарбники вчергове атакували Україну. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски та рух ударних дронів. "Шахеди" фіксували у Київській, Черкаській, Рівненській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Вінницькій та Чернігівській областях.

На підступах до Києва працювала протиповітряна оборона. У зв'язку з цим у столиці лунали вибухи. Станом на ранок в областях триває бойова робота.

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