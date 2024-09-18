Росія завдала ракетного удару по Миколаївській області: виникла пожежа

Що ще відомо про нічну атаку

Цієї ночі російські загарбники вчергове атакували Україну. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски та рух ударних дронів. "Шахеди" фіксували у Київській, Черкаській, Рівненській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Вінницькій та Чернігівській областях.

На підступах до Києва працювала протиповітряна оборона. У зв'язку з цим у столиці лунали вибухи. Станом на ранок в областях триває бойова робота.

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