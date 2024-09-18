Россия нанесла ракетный удар по Николаевской области: возник пожар

Что еще известно о ночной атаке

Этой ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину. Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках и движении ударных дронов. "Шахеды" фиксировали в Киевской, Черкасской, Ровенской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой и Черниговской областях.

На подступах к Киеву работала противовоздушная оборона. В связи с этим в столице раздавались взрывы. По состоянию на утро в областях идет боевая работа.

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