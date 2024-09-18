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Россия нанесла ракетный удар по Николаевской области: возник пожар

Фото: РФ атаковала Николаевскую область 18 сентября (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 18 сентября атаковали Николаевскую область. Захватчики нанесли ракетный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

Около 03:45 оккупанты атаковали Баштанский район Николаевской области. Предварительно, россияне выпустили авиационную ракету Х-59.

В результате боевой работы и падения обломков возник пожар сухой травы на территории сельскохозяйственного предприятия. Огонь оперативно потушили пожарные.

"Взрывной волной повреждена сельскохозяйственная техника и разрушен забор", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки пострадавших нет.

 

Что еще известно о ночной атаке

Этой ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину. Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках и движении ударных дронов. "Шахеды" фиксировали в Киевской, Черкасской, Ровенской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой и Черниговской областях.

На подступах к Киеву работала противовоздушная оборона. В связи с этим в столице раздавались взрывы. По состоянию на утро в областях идет боевая работа.

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