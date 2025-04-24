Росія завдала ракетного удару по Харкову: перші подробиці

"Харків атакований ракетами. У місті вибухи. Можливі ще удари - будьте обережні", - повідомив Терехов.

Він також попередив про загрозу повторних ударів.

Станом на 01:40 ні Терехов, ні Синєгубов не повідомляли про постраждалих.

Водночас Повітряні сили попереджають про загрозу ракетного удару по Харкову, а також про рух ударних дронів типу "Шахед", які рухаються з Луганської області у напрямку міста.

Оновлено 02:08

Мер Ігор Терехов уточнив, що росіяни завдали сім ракетних ударів по Харкову.

"Наслідки цієї атаки уточнюються. Поки що інформації про постраждалих не надходило", - розповів він.

Оновлено 02:20

За словами Терехова, в результаті одного з ударів Росії, який було здійснено по Новобаварському району, у багатоповерхівках вибито вікна. Інформації про постраждалих станом зараз немає.

Огляд місця інциденту продовжується.

Масштабний обстріл у ніч на 24 квітня

Сьогодні вночі Російська Федерація завдала масштабного удару по Україні. Росіяни застосували балістичні ракети, крилаті ракети "Калібр" та ударні дрони.

Водночас Повітряні сили попереджають про загрозу крилатих ракет, які росіяни запустили зі стратегічної авіації.

У Києві було чутно потужні вибухи, місто опинилось під атакою російських дронів, а також балістичних та крилатих ракет.