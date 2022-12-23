Росія завдала ракетних та артударів по Харківській області: є поранені, серед них медики

Російські війська обстрілювали ракетами та артилерію Харківську область. Внаслідок чого п'ятеро людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
За його словами, окупанти атакували вогнем прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп‘янського, Ізюмського районів.
"Цієї доби окупанти завдавали по Харківщині ракетних та артилерійських ударів. Окремо дякуємо силам ППО, наслідки могли б бути набагато гірші", - написав Синєгубов.
Очільник області повідомляє, у Вовчанській громаді горіли гаражі, внаслідок влучань пошкоджений господарчий блок Центральної районної лікарні.
"Отримали поранення 4 працівників райлікарні - 3 чоловіків та 1 жінки. Ще один чоловік 62 років також отримав осколкові поранення. Усі постраждалі в середньому стані, загроз життю немає", - додає Синєгубов.
Він також повідомив, що обстріли окупантів зруйнували житловий будинок у Куп‘янську, ще в одному домоволодінні виникла пожежа, там без постраждалих.
Нагадаємо, вчора ми писали про те, що жителі Харкова чули у місті вибух.
Додамо, що вчора окупанти знову обстріляли міста Куп'янськ і Вовчанськ. Постраждали мирні люди, відомо мінімум про 6 поранених.
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