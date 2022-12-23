Росія завдала ракетних та артударів по Харківській області: є поранені, серед них медики

За його словами, окупанти атакували вогнем прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп‘янського, Ізюмського районів.

"Цієї доби окупанти завдавали по Харківщині ракетних та артилерійських ударів. Окремо дякуємо силам ППО, наслідки могли б бути набагато гірші", - написав Синєгубов.

Очільник області повідомляє, у Вовчанській громаді горіли гаражі, внаслідок влучань пошкоджений господарчий блок Центральної районної лікарні.

"Отримали поранення 4 працівників райлікарні - 3 чоловіків та 1 жінки. Ще один чоловік 62 років також отримав осколкові поранення. Усі постраждалі в середньому стані, загроз життю немає", - додає Синєгубов.

Він також повідомив, що обстріли окупантів зруйнували житловий будинок у Куп‘янську, ще в одному домоволодінні виникла пожежа, там без постраждалих.

Нагадаємо, вчора ми писали про те, що жителі Харкова чули у місті вибух.

Додамо, що вчора окупанти знову обстріляли міста Куп'янськ і Вовчанськ. Постраждали мирні люди, відомо мінімум про 6 поранених.

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