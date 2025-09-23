Росія завдала п’ять ударів по Запоріжжю: є руйнування та жертва

Російська Федерація сьогодні знову атакувала Запоріжжя - по місту було завдано п'ять ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Незадовго до цього Федоров попередив про загрозу ударних дронів, а також крилатих ракет для міста та області. Попередньо, дрони було зафіксовано біля острова Хортиця.

"Троє людей отримали допомогу від лікарів на місці та від госпіталізації відмовились", - уточнив голова ОВА.

Федоров повідомив, що внаслідок удару по Запоріжжю зросла кількість постраждалих. Наразі медики повідомляють про 7 осіб.

"43-річний чоловік в тяжкому стані, ще один - в стані середньої тяжкості", - уточнив він.

Федоров повідомив, що внаслідок удару по Запоріжжю одна людина загинула, двоє поранено.

За даними Федорова, місто зазнало пʼять ударів. Вже відомо про пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби.

Обстріли Запоріжжя

Останніми днями Запоріжжя зазнає значних обстрілівРосійською Федерацією. Зокрема, під ранок 22 серпня росіяни теж атакували Запоріжжя авіабомбами. Тоді під час обстрілу горіла двоповерхова будівля, п'ять автомобілів, і загинули три людини.

А сьогодні була друга ніч поспіль, коли Росія масово атакувала Запоріжжя авіабомбами. Як повідомляв Федоров, ворог завдав удару по місту шістьма фугасними авіабомбами. Удару зазнали цивільна інфраструктура та житлові будинки, в результаті чого почалися пожежі.