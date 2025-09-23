ua en ru
Вт, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росія завдала п’ять ударів по Запоріжжю: є руйнування та жертва

Вівторок 23 вересня 2025 15:09
UA EN RU
Росія завдала п’ять ударів по Запоріжжю: є руйнування та жертва Фото: наслідки удару по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація сьогодні знову атакувала Запоріжжя - по місту було завдано п'ять ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

За даними Федорова, місто зазнало пʼять ударів. Вже відомо про пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби.

"Медики надають всю необхідну допомогу постраждалим", - повідомив він.

Оновлено о 15:10

Федоров повідомив, що внаслідок удару по Запоріжжю одна людина загинула, двоє поранено.

"43-річний чоловік в тяжкому стані, ще один - в стані середньої тяжкості", - уточнив він.

Оновлено о 15:40

Федоров повідомив, що внаслідок удару по Запоріжжю зросла кількість постраждалих. Наразі медики повідомляють про 7 осіб.

"Троє людей отримали допомогу від лікарів на місці та від госпіталізації відмовились", - уточнив голова ОВА.

Незадовго до цього Федоров попередив про загрозу ударних дронів, а також крилатих ракет для міста та області. Попередньо, дрони було зафіксовано біля острова Хортиця.

Обстріли Запоріжжя

Останніми днями Запоріжжя зазнає значних обстрілівРосійською Федерацією. Зокрема, під ранок 22 серпня росіяни теж атакували Запоріжжя авіабомбами. Тоді під час обстрілу горіла двоповерхова будівля, п'ять автомобілів, і загинули три людини.

А сьогодні була друга ніч поспіль, коли Росія масово атакувала Запоріжжя авіабомбами. Як повідомляв Федоров, ворог завдав удару по місту шістьма фугасними авіабомбами. Удару зазнали цивільна інфраструктура та житлові будинки, в результаті чого почалися пожежі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Війна в Україні
Новини
Politico пише про намір Зеленського йти на другий термін: звідки чутки і чи правда це
Politico пише про намір Зеленського йти на другий термін: звідки чутки і чи правда це
Аналітика
Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує
Роман Коткореспондент РБК-Україна Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує