Россия нанесла пять ударов по Запорожью: есть разрушения и жертва
Российская Федерация сегодня снова атаковала Запорожье - по городу было нанесено пять ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.
По данным Федорова, город получил пять ударов. Уже известно о поврежденных складских помещениях и транспортных средствах.
"Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим", - сообщил он.
Обновлено в 15:10
Федоров сообщил, что в результате удара по Запорожью один человек погиб, двое ранены.
"43-летний мужчина в тяжелом состоянии, еще один - в состоянии средней тяжести", - уточнил он.
Обновлено в 15:40
Федоров сообщил, что в результате удара по Запорожью возросло количество пострадавших. Сейчас медики сообщают о 7 человек.
"Три человека получили помощь от врачей на месте и от госпитализации отказались", - уточнил глава ОГА.
Незадолго до этого Федоров предупредил об угрозе ударных дронов, а также крылатых ракет для города и области. Предварительно, дроны были зафиксированы возле острова Хортица.
Обстрелы Запорожья
В последние дни Запорожье подвергается значительным обстрелам Российской Федерацией. В частности, под утро 22 августа россияне тоже атаковали Запорожье авиабомбами. Тогда во время обстрела горело двухэтажное здание, пять автомобилей, и погибли три человека.
А сегодня была вторая ночь подряд, когда Россия массово атаковала Запорожье авиабомбами. Как сообщал Федоров, враг нанес удар по городу шестью фугасными авиабомбами. Удару подверглась гражданская инфраструктура и жилые дома, в результате чего начались пожары.