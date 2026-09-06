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Росія завдала чотирьох ударів по заправках "Укрнафти" за останню добу

19:00 06.09.2026 Нд
2 хв
Окупанти цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру
aimg Сергій Козачук
Фото: РФ завдала удару по "Укрнафті" (facebook.com/bogdan.kukura.page)

Російські війська за останню добу здійснили серію ударів по цивільній інфраструктурі мережі "Укрнафта". Під обстрілами опинилися об'єкти компанії у Київській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління АТ "Укрнафта" Богдана Кукури.

Географія та наслідки ворожих ударів

Перша атака сталася ввечері в Київській області, де російський дрон влучив в один із об’єктів мережі. Внаслідок прильоту спалахнула пожежа, а обладнання зазнало значних пошкоджень.

Згодом ворог атакував Запоріжжя:

  • Близько опівночі - БпЛА завдали удару по складському приміщенню АЗК, пошкодивши капітальні будівлі.
  • Повторний удар уночі - безпілотники атакували територію іншого АЗК у місті, через що було пошкоджено обладнання й навіс, а уламки спричинили займання трави.

Остання атака зафіксована вранці на Дніпропетровщині, де під удар також потрапив заправний комплекс.

Фото: РФ завдала удару по "Укрнафті" (facebook.com/bogdan.kukura.page)

Ситуація на об'єктах та постраждалі

Внаслідок усіх чотирьох атак люди не постраждали.

В компанії наголошують, що РФ продовжує цілеспрямовано атакувати цивільні об'єкти, які забезпечують населення пальним та необхідними товарами.

"Жодної військової мети в таких ударах немає. Це терор проти мирного населення", - підкреслив Кукура.

Мережа "Укрнафта" продовжує працювати, відновлює пошкоджені об’єкти та забезпечує пальним громадян, бізнес і критично важливі служби.

Атаки на українські АЗС

Нагадаємо, останнім часом війська РФ різко наростили атаки на українські автозаправні станції. За оцінками експертів, такі удари спрямовані насамперед на залякування цивільного населення, а не на ураження логістики військових.

Зокрема, через російські обстріли в Опішнянській громаді Полтавської області не залишилося жодної вцілілої АЗС, а відновлення об'єктів наразі є неможливим.

У відповідь на загрози компанія "Укрнафта" вже готується до роботи у режимі мобільних АЗК, щоб оперативно забезпечувати пальним споживачів у разі пошкодження стаціонарних заправок.

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