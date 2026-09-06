Росія завдала чотирьох ударів по заправках "Укрнафти" за останню добу

Атаки на українські АЗС

Нагадаємо, останнім часом війська РФ різко наростили атаки на українські автозаправні станції. За оцінками експертів, такі удари спрямовані насамперед на залякування цивільного населення, а не на ураження логістики військових.

Зокрема, через російські обстріли в Опішнянській громаді Полтавської області не залишилося жодної вцілілої АЗС, а відновлення об'єктів наразі є неможливим.

У відповідь на загрози компанія "Укрнафта" вже готується до роботи у режимі мобільних АЗК, щоб оперативно забезпечувати пальним споживачів у разі пошкодження стаціонарних заправок.