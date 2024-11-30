Росія завдала авіаударів по Алеппо вперше з 2016 року

Росія вперше з 2016 року завдала авіаударів по сирійському місту Алеппо. Повстанці дійшли до центру Алеппо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та France24.

Повстанці у середу, 27 листопада, розпочали наступ у напрямку Алеппо. До кінця дня у п'ятницю їхні сили увійшли в різні райони міста.

За даними Reuters, армії Сирії було наказано здійснити "безпечне відведення" з основних районів Алеппо, куди увійшли повстанці "Хаят Тахрір аш-Шам". Сирійська влада закрила аеропорт Алеппо і всі дороги, що ведуть до міста.

Зазначається, що повстанці захопили вже половину Алеппо. Вони взяли під контроль важливі державні будівлі, штаб-квартири поліції та держбезпеки. У мережі публікують відповідні кадри.

Російські та сирійські літаки атакували в Алеппо в ніч на 30 листопада. Видання AFP наголошує, що це вперше з 2016 року російська авіація завдала ударів по Алеппо. Також під бомбардування потрапили міста та села, які повстанці захопили напередодні.

Повідомляється, що внаслідок бомбардувань та наземних атак загинули 20 членів пов'язаного з Аль-Каїдою сирійського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам"

Як повідомили Reuters військові джерела, Росія пообіцяла Сирії додаткову військову допомогу, зброя нібито почне надходити протягом 72 годин.