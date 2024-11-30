Россия нанесла авиаудары по Алеппо впервые с 2016 года
Россия впервые с 2016 года нанесла авиаудары по сирийскому городу Алеппо. Повстанцы дошли до центра Алеппо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и France24.
Повстанцы в среду, 27 ноября, начали наступление в направлении Алеппо. К концу дня в пятницу их силы вошли в разные районы города.
По данным Reuters, армии Сирии приказали осуществить "безопасный отвод" из основных районов Алеппо, куда вошли повстанцы "Хаят Тахрир аш-Шам". Сирийские власти закрыли аэропорт Алеппо и все дороги, ведущие в город.
Отмечается, что повстанцы захватили уже половину Алеппо. Они взяли под контроль важные государственные здания, штаб-квартиры полиции и госбезопасности. В сети публикуют соответствующие кадры.
Российские и сирийские самолеты атаковали в Алеппо в ночь на 30 ноября. Издание AFP отмечает, что это впервые с 2016 года российская авиация нанесла удары по Алеппо. Также под бомбежку попали города и села, которые захватили повстанцы накануне.
Сообщается, что в результате бомбардировок и наземных атак погибли 20 членов связанной с Аль-Каидой сирийской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"
Как сообщили Reuters военные источники, Россия пообещала Сирии дополнительную военную помощь, оружие начнет поступать в течение 72 часов.
Что происходит в Сирии
В Сирии на этой неделе начался новый этап гражданской войны после четырех лет относительного затишья. Тысячи повстанцев во главе с исламистами из "Хайят Тахрир аш-Шам" пошли в наступление на второй по величине город Алеппо.
Войска режима Башара Асада и российские силы наносят удары по городам и селам, которые контролирует оппозиция.
По неподтвержденной информации, сирийский диктатор Башар Асад экстренно прибыл в Москву.
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