Росія не зацікавлена в компромісі без капітуляції України, - ISW

У звіті послалися на низку заяв міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова від 1 серпня, що переважно повторюють риторику російського лідера Володимира Путіна та білоруського лідера Олександра Лукашенка, озвучених під час їхньої спільної пресконференції того ж дня.

У своїх висловлюваннях Лавров поклав відповідальність за відсутність прогресу в переговорах на Україну та підтвердив незмінну прихильність Москви до її традиційних вимог.

Зокрема, міністр заявив, що переговорний процес між Україною та Росією щодо припинення війни просувається, але його темпи начебто стримує українська сторона.

Глава МЗС зазначив, що Росія очікує на конкретну відповідь від Києва щодо ініціативи створення онлайн-робочих груп. Він також стверджував, що президент України Володимир Зеленський нібито постійно змінює свої умови щодо початку переговорів і припинення вогню.

Лавров підкреслив відданість Росії своїм давнім воєнним цілям в Україні та наголосив, що будь-яке потенційне мирне врегулювання, має "усунути глибинні причини" війни.

Незацікавленість у компромісі

В Інституті зазначили, що формулювання і риторика глави МЗС РФ, переважно повторювали заяви Путіна і Лукашенка 1 серпня та прозвучали того ж дня.

На думку експертів, це вказує на скоординовану лінію Кремля, спрямовану на формування єдиного наративу серед російських чиновників щодо переговорного процесу.

Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що ці заяви відбивають офіційну позицію Кремля стосовно умов переговорів та воєнних цілей Росії.

"В ISW наголошують, що Москва не зацікавлена у жодному компромісі, якщо він не буде означати капітуляції України, і надалі просуває провокативну риторику для підриву єдності США та Європи", - йдеться у звіті відомства.