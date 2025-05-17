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Росія засудила австралійця за участь у війні на боці України: МЗС вимагає звільнення

Субота 17 травня 2025 09:28
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Росія засудила австралійця за участь у війні на боці України: МЗС вимагає звільнення Фото: міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг різко засудила вирок російського суду, який призначив 13 років позбавлення волі австралійцю Оскару Дженкінсу за участь у бойових діях на боці ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вона назвала судовий процес "фіктивним"і вимагала від Росії дотримання міжнародного гуманітарного права.

Як визначив російський суд, 33-річного Дженкінса визнано винним у "найманстві" та засуджено до ув’язнення у колонії суворого режиму на території східної України, контрольованої РФ.

Пенні Вонг заявила, що Дженкінс має статус військовополоненого, оскільки служив у регулярній українській армії, і тому повинен отримати відповідний захист згідно з Женевською конвенцією.

Міністерка підкреслила, що Австралія продовжить домагатися його звільнення за підтримки України та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

За даними австралійських ЗМІ, Дженкінс потрапив у полон у 2023 році. На відео, яке поширювали проросійські джерела, його в бойовій формі запитували про участь у війні як найманця.

Австралія, один із найактивніших партнерів України поза НАТО, постачає Києву військову допомогу та техніку, а також запровадила жорсткі санкції проти Росії, включно з забороною експорту сировини та чорних списків для близько тисячі фізичних і юридичних осіб.

Засудження у Росії

Нагадаємо, що у Росії Південно-Сахалінський гарнізонний військовий суд виніс вирок окупанту через "добровільну здачу в полон".

Йому призначили 15 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Крім того, РБК-Україна писало про те, що в Росії влаштували судилище над бійцями батальйону "Азов".

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