Росія застрягла в епосі насильства і нехтує правами людини, - Зеленський

Росія застрягла в епосі жорстокого насильства та повної зневаги до прав людини й рівності.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський виступив на конференції Helsinki+50 у Фінляндії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Росія продовжує завдавати ударів, навіть коли весь світ закликає її зупинити війну - війну, яку розпочала Росія, яку Росія навмисне затягує, війну, яку хоче лише російське керівництво", - заявив він.

Зеленський також звинуватив російське керівництво в тому, що воно "ментально застрягло в іншому столітті - епосі жорстокого насильства та повної зневаги до прав людини й рівності".

"Ми знаємо, що такі ідеї й такі часи ніколи не повинні повертатися в Європу", - підкреслив президент.

Він також зазначив, що "повне заперечення повоєнного світопорядку є основою нинішнього режиму в Росії", але підкреслив: "Москву можна змусити зупинити цю війну".

"Ми повинні повністю заблокувати російську воєнну машину, знищити її оборонну промисловість, обмежити прибутки від енергоресурсів і, нарешті, задіяти всі заморожені російські активи, включно з награбованим багатством, щоб захиститися від агресії", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що зараз "час не просто заморожувати активи Росії - час їх конфісковувати".

"Використовувати їх на благо миру, а не війни", - зазначив президент.

Крім того, Зеленський заявив, що "якщо світ не має наміру змінити режим у Росії, це означає, що навіть після завершення війни Москва намагатиметься дестабілізувати сусідні країни".