Росія застосувала нову тактику атаки на Україну: Повітряні сили назвали відмінность

Нічна атака на Україну

В ніч на 23 квітня російські війська знову завдали удару по українській території, використовуючи безпілотники "Шахед" та дві балістичні ракети.

Як повідомив вранці командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, українським ППО вдалося збити 15 з 16 ворожих дронів-камікадзе.

Вибухи від атаки було чути, зокрема, в Одесі та Києві. Згодом стало відомо, що київським ППО вдалося збити всі "Шахеди", які летіли на столицю.

В Одесі ж внаслідок ворожого обстрілу постраждали житлові будинки, сталася пожежа, й були зафіксовані поранені.

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