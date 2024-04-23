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Росія застосувала нову тактику атаки на Україну: Повітряні сили назвали відмінность

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники в ніч на вівторок, 23 квітня, застосували відносно нову тактику атаки на Україну. Зокрема, окупанти намагалися направляти по різних напрямках один-два "Шахеди" з різною періодичністю.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Поки ми ще не отримали допомогу від США, ворог намагатиметься інтенсифікувати обстріли різними методами, як сьогодні за допомогою дронів. Ми бачили дещо нову тактику. Росіяни намагалися направляти по різних напрямках один-два "Шахеди" з різною періодичністю, аби максимально зробити незручною боротьбу з ним", - заявив він. 

За словами Євлаша, росіяни під час нічної атаки намагалися розвідувати застосування українських мобільних вогневих груп.

 

Нічна атака на Україну

В ніч на 23 квітня російські війська знову завдали удару по українській території, використовуючи безпілотники "Шахед" та дві балістичні ракети.

Як повідомив вранці командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, українським ППО вдалося збити 15 з 16 ворожих дронів-камікадзе.

Вибухи від атаки було чути, зокрема, в Одесі та Києві. Згодом стало відомо, що київським ППО вдалося збити всі "Шахеди", які летіли на столицю.

В Одесі ж внаслідок ворожого обстрілу постраждали житлові будинки, сталася пожежа, й були зафіксовані поранені.

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