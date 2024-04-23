Россия применила новую тактику атаки на Украину: Воздушные силы назвали отличие

Ночная атака на Украину

В ночь на 23 апреля российские войска снова нанесли удар по украинской территории, используя беспилотники "Шахед" и две баллистические ракеты.

Как сообщил утром командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, украинским ПВО удалось сбить 15 из 16 вражеских дронов-камикадзе.

Взрывы от атаки были слышны, в частности, в Одессе и Киеве. Впоследствии стало известно, что киевским ПВО удалось сбить все "Шахеды", которые летели на столицу.

В Одессе же в результате вражеского обстрела пострадали жилые дома, произошел пожар, и были зафиксированы раненые.

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