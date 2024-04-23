Россия применила новую тактику атаки на Украину: Воздушные силы назвали отличие

Российские захватчики в ночь на вторник, 23 апреля, применили относительно новую тактику атаки на Украину. В частности, оккупанты пытались направлять по разным направлениям один-два "Шахеда" с разной периодичностью.
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Пока мы еще не получили помощь от США, враг будет пытаться интенсифицировать обстрелы различными методами, как сегодня с помощью дронов. Мы видели несколько новую тактику. Россияне пытались направлять по разным направлениям один-два "Шахеды" с разной периодичностью, чтобы максимально сделать неудобной борьбу с ним", - заявил он.
По словам Евлаша, россияне во время ночной атаки пытались разведать применение украинских мобильных огневых групп.
В ночь на 23 апреля российские войска снова нанесли удар по украинской территории, используя беспилотники "Шахед" и две баллистические ракеты.
Как сообщил утром командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, украинским ПВО удалось сбить 15 из 16 вражеских дронов-камикадзе.
Взрывы от атаки были слышны, в частности, в Одессе и Киеве. Впоследствии стало известно, что киевским ПВО удалось сбить все "Шахеды", которые летели на столицу.
В Одессе же в результате вражеского обстрела пострадали жилые дома, произошел пожар, и были зафиксированы раненые.
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