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Россия применила новую тактику атаки на Украину: Воздушные силы назвали отличие

Фото: пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики в ночь на вторник, 23 апреля, применили относительно новую тактику атаки на Украину. В частности, оккупанты пытались направлять по разным направлениям один-два "Шахеда" с разной периодичностью.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Пока мы еще не получили помощь от США, враг будет пытаться интенсифицировать обстрелы различными методами, как сегодня с помощью дронов. Мы видели несколько новую тактику. Россияне пытались направлять по разным направлениям один-два "Шахеды" с разной периодичностью, чтобы максимально сделать неудобной борьбу с ним", - заявил он.

По словам Евлаша, россияне во время ночной атаки пытались разведать применение украинских мобильных огневых групп.

Ночная атака на Украину

В ночь на 23 апреля российские войска снова нанесли удар по украинской территории, используя беспилотники "Шахед" и две баллистические ракеты.

Как сообщил утром командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, украинским ПВО удалось сбить 15 из 16 вражеских дронов-камикадзе.

Взрывы от атаки были слышны, в частности, в Одессе и Киеве. Впоследствии стало известно, что киевским ПВО удалось сбить все "Шахеды", которые летели на столицу.

В Одессе же в результате вражеского обстрела пострадали жилые дома, произошел пожар, и были зафиксированы раненые.

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