Росія застосовує нову тактику: у РНБО розкрили деталі сьогоднішньої атаки на Харків

За його словами, під час останньої дронової атаки по місту Харків росіяни застосували точкову тактику "роїв".

"Ворог концентрує велику кількість дронів для атаки на один населений пункт чи локацію з метою продавити ППО. Удари по цивільних мають припинитися і закривати на них очі не вийде", - пише Коваленко.

Варто зауважити, що раніше у ЗМІ вже повідомлялось про те, що росіяни можуть запускати свої ударні дрони "роями", по декілька дронів по одній цілі. Таким чином окупанти намагаються перевантажити українські системи ППО та мобільні групи і завдати більших руйнувань.

Зокрема, сьогодні ввечері "Шахеди" атакували місто Харків. Як повідомляли місцеві, під час атаки у місті пролунало понад 10 вибухів. За інформацією глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару по Харкову постраждала 12-річна дівчина. Вона госпіталізована до лікарні.

Також один з ударів прийшовся біля багатоповерхового житлового будинку.

Окрім цього у ніч на 21 березня Росія влаштувала масовану дронову атаку по Одесі та району. Тоді також у місті лунали десятки вибухів.

Нагадаємо, ввечері 26 березня у Повітряних силах повідомили, що ворог знову запустив у бік України ударні безпілотники. "Шахеди" заходять у повітряний простір країни з різних напрямків.