Росія заслуговує на всі жорсткі кроки, готові швидко рухатися з США, - Зеленський

"Ми вже кілька тижнів маємо саме американську пропозицію про безумовне припинення вогню. І щодоби фактично у відповідь на цю пропозицію - російські дрони, російські бомби, артилерійські обстріли, балістика", - заявив Зеленський.

На думку президента, необхідні жорсткі санкції проти Росії і більше сил ППО для України, щоб захиститися від ворожих атак.

"Росія заслуговує на збільшення тиску на неї - на всі жорсткі кроки, які можуть зламати російську здатність воювати й підтримувати систему, яка не хоче нічого, крім війни", - додав глава держави.

Також Зеленський вважає, що потрібно більше взаємодії та єдності між всіма західними партнерами України.

"Ми готові рухатись разом, рухатись разом з Америкою максимально швидко в дипломатії, у нашій взаємодії. Ми розраховуємо, що Сполучені Штати, Європа, усі інші наші партнери, які реально хочуть миру й гарантованої безпеки, задіють усі необхідні інструменти. Успіх дипломатії потрібен усім, крім Путіна", - підкреслив президент.

Зеленський наголосив, що на Путіна необхідно натиснути заради успіху дипломатії та збереження життя людей. Тому Україна продовжує комунікацію з США щодо того, як діяти всім разом, щоб завершити цю війну.

"Світ знає, що тільки Росія є причиною - причиною, чому війна триває стільки років. На Росію треба тиснути. І гарантувати безпеку потрібно тим, на кого Росія напала, - саме українцям, усім європейцям. І це буде", - підсумував президент.

Погрози Трампа

Слова Зеленського прозвучали на фоні останніх слів президента США Дональда Трампа, який дуже незадоволений Путіним. Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Трамп "розлючений" і "дуже злий" на Путіна через заяви про нібито нелегітимність Зеленського, а також питання припинення вогню в Україні.