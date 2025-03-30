Россия заслуживает все жесткие шаги, готовы быстро двигаться с США, - Зеленский

"Мы уже несколько недель имеем именно американское предложение о безусловном прекращении огня. И каждые сутки фактически в ответ на это предложение - российские дроны, российские бомбы, артиллерийские обстрелы, баллистика", - заявил Зеленский.

По мнению президента, необходимы жесткие санкции против России и больше сил ПВО для Украины, чтобы защититься от вражеских атак.

"Россия заслуживает увеличения давления на нее - на все жесткие шаги, которые могут сломать российскую способность воевать и поддерживать систему, которая не хочет ничего, кроме войны", - добавил глава государства.

Также Зеленский считает, что нужно больше взаимодействия и единства между всеми западными партнерами Украины.

"Мы готовы двигаться вместе, двигаться вместе с Америкой максимально быстро в дипломатии, в нашем взаимодействии. Мы рассчитываем, что Соединенные Штаты, Европа, все другие наши партнеры, которые реально хотят мира и гарантированной безопасности, задействуют все необходимые инструменты. Успех дипломатии нужен всем, кроме Путина", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что на Путина необходимо надавить ради успеха дипломатии и сохранения жизни людей. Поэтому Украина продолжает коммуникацию с США относительно того, как действовать всем вместе, чтобы завершить эту войну.

"Мир знает, что только Россия является причиной - причиной, почему война длится столько лет. На Россию надо давить. И гарантировать безопасность нужно тем, на кого Россия напала, - именно украинцам, всем европейцам. И это будет", - подытожил президент.

Угрозы Трампа

Слова Зеленского прозвучали на фоне последних слов президента США Дональда Трампа, который очень недоволен Путиным. Напомним, сегодня стало известно, что Трамп "разъярен" и "очень зол" на Путина из-за заявлений о якобы нелегитимности Зеленского, а также вопроса прекращения огня в Украине.