Росія запустила по Україні "Шахеди": де їх фіксують

Атаки росіян

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня російські окупанти запустили по Україні 116 безпілотників різних типів.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, українським захисникам вдалося збити або придушити 83 дрони типу "Шахед", "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

При цьому на семи локаціях було зафіксовано влучання 30 ударних безпілотників.