Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Росія запустила по Україні "Шахеди": де їх фіксують

Ілюстративне фото: Росія атакує Україну "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти в понеділок, 6 вересня, ввечері запустили по Україні ударні безпілотники. Їх уже помітили в кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За інформацією Повітряних сил, ворожі безпілотники помітили:

  • на півночі Запорізької області - рухаються в напрямку Дніпропетровської.
  • на сході Херсонської області - рухаються в бік Миколаївської.
  • на сході, півночі та в центрі Харківської області - основний курс на захід.
  • на півночі Полтавської області - рухаються на південь.
  • на сході Дніпропетровської області - рухаються на захід; на півдні області - курс на північ.
  • у центрі Чернігівської області - рухаються на схід.
  • на півдні Сумської області - рухаються в бік Полтавської та на північ.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

Атаки росіян

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня російські окупанти запустили по Україні 116 безпілотників різних типів.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, українським захисникам вдалося збити або придушити 83 дрони типу "Шахед", "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

При цьому на семи локаціях було зафіксовано влучання 30 ударних безпілотників.

