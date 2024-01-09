Росія запустила по Україні "Шахеди": де оголошено тривогу

Як повідомили у Повітряних силах, ворожі безпілотники було помічено у Сумській та Харківській областях. Там вже оголошено сигнал повітряної тривоги.

"Сумська та Харківська область - загроза застосування ударних дронів", - сказано у повідомленні.

Окрім того, повітряну тривогу оголошено у Запорізькій області, там раніше попереджали про загрозу балістики.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Остання атака РФ по Україні

Зранку 8 січня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про злет Міг-31К. Вибухи пролунали у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Хмельниччині працювала ППО.

Кривий Ріг опинився під масованим ракетним ударом. У Харкові РФ обстріляла промислові об'єкти. Детальніше про атаку - у матеріалі РБК-Україна.

А в ніч проти 8 січня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. Російські війська випустили 8 БПЛА, всі цілі були збиті ППО. Зокрема, 7 із них у небі над Одеською областю.

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