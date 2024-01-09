Россия запустила по Украине "Шахеды": где объявлена тревога (отбой)

Как сообщили в Воздушных силах, вражеские беспилотники были замечены в Сумской и Харьковской областях. Там уже объявлен сигнал воздушной тревоги.

"Сумская и Харьковская область - угроза применения ударных дронов", - говорится в сообщении.

Обновлено в 19:57.

В Воздушных силах объявили об отбое воздушной тревоги из-за атаки дронов. Однако, согласно карте, тревога все еще объявлена в Запорожской области, там ранее предупреждали об угрозе баллистики.

Жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Последняя атака РФ по Украине

Утром 8 января в Украине была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о взлете Миг-31К. Взрывы раздались в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО.

Кривой Рог оказался под массированным ракетным ударом. В Харькове РФ обстреляла промышленные объекты. Подробнее об атаке - в материале РБК-Украина.

А в ночь на 8 января российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Российские войска выпустили 8 БПЛА, все цели были сбиты ПВО. В частности, 7 из них находятся в небе над Одесской областью.

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