UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія запустила по Україні рідкісну 4-тонну ракету 60-х років, - ЗМІ

Фото: президент Володимир Зеленський (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Росія могла використати для удару по Україні ракету П-35, яка була прийнята на озброєння ще у 1962 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Днями у соцмережах з'явилося фото уламків однієї з ракет, яку було знайдено на території України. Це перший відомий випадок використання росіянами такої ракети.

На опублікованих фото видно уламки П-35, ця ракета відрізняється значними габаритами. Її довжина складає 10 метрів, а стартова вага - 4 тонни. Ракету було розроблено у 50-х роках, а прийнято на озброєння у 1962 році.

Варто зауважити, що це протикорабельна ракета, тому ймовірно РФ намагалась поцілити нею у об'єкти в південних областях України.

 
Фото: уламки ракети (defence-ua.com)

Як пише Defense Express, безпосередньо П-35 важко упізнати в уламках на фото. Однак ця ракета має досить специфічну будову крил.

П-35 все ще знаходиться на озброєння РФ та є засобом ураження берегового ракетного комплексу "Редут". Станом на 2021 рік було відомо про 8 пускових. При цьому П-35 використовувалась у стаціонарному комплексі "Утес", який відомий під назвою "Объект-100", який розміщений біля Балаклави. Там пускові ракет сховані під землею та підіймаються лише перед стартом.

Фото: уламки ракети (defence-ua.com)

Відомо, що Росія мала один такий комплекс на острові Кильдин у Беренцевому морі. Також після окупації Криму під контролем РФ опинився ще один такий комплекс. Він раніше не функціонував, але був відновлений у 2016 році.

Окрім цього ракети П-35 були на озброєнні ракетних крейсерів проекту 58, але всі вони вже списані.

Остання модернізація ракети була у 1982 році. Було відомо, що дальність застосування оновленої ракети складає до 300 км, швидкість - до 1800 км/год, а розмір бойової частини до 930 кг (ФКБЧ 4Г48).

Фото: ракета П-35 (defence-ua.com)

Вона має класичну систему наведення для того часу - інерціальну на маршевій ділянці та вмикає активну радіолокаційну головку самонаведення на кінцевій. В ракеті закладено можливість ураження берегових цілей. Однак через систему наведення вони мали б бути радіоконтрастними. Це свідчить про те, що пуски ракет П-35 схожі у застосування з ракетами Х-22.

Раніше ми повідомляли, що Росія станом на січень 2024 року виробляє близько 115-130 стратегічних ракет плюс 100-115 ракет оперативно-тактичного класу. Це вказує на те, що за останні місяці виробництво не збільшилося.

Відзначимо, у січні НАЗК повідомило, що у російських авіаційних ракетах типу Х-59 було виявлено 42 деталей і компонентів іноземного виробництва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти Україниракетный удар