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Росія запустила по Україні десятки дронів: де існує загроза

Неділя 23 березня 2025 22:43
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Росія запустила по Україні десятки дронів: де існує загроза Фото: росіяни продовжують атакувати Україну дронами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 23 березня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Військові попереджають про загрозу застосування ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, військові фіксували ударні безпілотники росіян у Запорізькій, Харківській Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Черкаській областях. Зокрема, останнє руху ворожих дронів було о 22:38, а саме:

  • БпЛА на Запоріжжі, курс - північно-західний;
  • БпЛА через Дніпропетровську область, курс - північно-західний;
  • БпЛА на сході, півдні та півночі Кіровоградської області, курс - західний/північно-західний;
  • БпЛА на південному заході Полтавської області, курс - південний/західний;
  • БпЛА на півночі Херсонської та сході Миколаївській, курс - північно-західний;
  • БпЛА на сході та в центральній частині Черкаської, курс - західний;
  • БпЛА на півночі та південному сході Чернігівської області, курс - південно-західний;
  • БпЛА на півночі та в центральній частині Сумської області, курс - південно-західний.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:43, сигнал повітряної продовжується у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Росія запустила по Україні десятки дронів: де існує загроза

Нагадаємо, що в ніч на 23 березня російські окупанти запустили по Україні 147 ударних дронів. Станом на 8:30 ранку силами ППО було збито 97 безпілотників, ще 25 БпЛА-імітаторів було локаційно втрачено.

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