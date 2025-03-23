Росія запустила по Україні десятки дронів: де існує загроза

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram повітряних сил ЗСУ.

Станом на 22:43, сигнал повітряної продовжується у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Зокрема, військові фіксували ударні безпілотники росіян у Запорізькій, Харківській Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Черкаській областях. Зокрема, останнє руху ворожих дронів було о 22:38, а саме:

Нагадаємо, що в ніч на 23 березня російські окупанти запустили по Україні 147 ударних дронів. Станом на 8:30 ранку силами ППО було збито 97 безпілотників, ще 25 БпЛА-імітаторів було локаційно втрачено.

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