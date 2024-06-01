Росія запустила по Україні 100 ракет та дронів. Як відпрацювала ППО

Обстріл РФ по Україні

Росія в ніч проти 1 червня атакувала Україну, використавши десятки ракет і дронів. Основний удар знову припав на енергетичну інфраструктуру у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

Цей обстріл став шостим масованим ударом по енергетиці. Останній, п'ятий масований обстріл РФ по Україні був зафіксований 8 травня.

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