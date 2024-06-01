Россия запустила по Украине 100 ракет и дронов. Как отработала ПВО

Обстрел РФ по Украине

Россия в ночь на 1 июня атаковала Украину, использовав десятки ракет и дронов. Основной удар снова пришелся на энергетическую инфраструктуру в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

Этот обстрел стал шестым массированным ударом по энергетике. Последний, пятый массированный обстрел РФ по Украине был зафиксирован 8 мая.

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