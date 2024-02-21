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Росія запустила "Шахеди". В Україні почали оголошувати повітряну тривогу

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

У частині регіонів України ввечері середи, 21 лютого, оголошено сигнал повітряної тривоги. Росіяни з півдня запустили безпілотники по типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та мапу повітряних тривог.

"Дніпропетровська, Запорізька області - загроза ударних дронів", - повідомили у Повітряних силах.

Водночас повітряники попереджають про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Там можлива загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Відповідно від руху ворожих дронів сигнал повітряної тривоги може поширюватись і в інших областях.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Обстріли України у ніч на 21 лютого

У ніч на 21 лютого російські терористи атакували Україну: 

  • зенітною керованою ракетою С-300 з території Ростовської області Росії; 
  • керованою авіаційною ракетою Х-59 з території Бєлгородської області Росії; 
  • 4-ма крилатими ракетами Х-22 з території Ростовської області Росії; 
  • 19-ма ударними безпілотниками типу Shahed з території Приморсько-Ахтарську Росії. 

Протиповітряна оборона знищила ракету Х-59 на території Полтавської області, а також 13 з 19 "Шахедів" у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. 

Інші шість БпЛА не досягли своїх цілей. 

До відбиття нападу були залучені: 

  • зенітні ракетні підрозділи;
  • мобільні вогневі групи;
  • засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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Війна Росії проти УкраїниПовітряна тривогаАтака дронів