Россия запустила "Шахеды". В Украине начали объявлять воздушную тревогу

В части регионов Украины вечером среды, 21 февраля, объявлен сигнал воздушной тревоги. Россияне с юга запустили беспилотники по типу "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.
"Днепропетровская, Запорожская области – угроза ударных дронов", - сообщили в Воздушных силах.
В то же время, воздушники предупреждают об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Там возможна угроза применения авиационных средств поражения.
В соответствии с движением вражеских дронов сигнал воздушной тревоги может распространяться и в других областях.
Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.
В ночь на 21 февраля российские террористы атаковали Украину:
Противовоздушная оборона уничтожила ракету Х-59 на территории Полтавской области, а также 13 из 19 "Шахедов" в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.
Остальные шесть БпЛА не достигли своих целей.
К отражению нападения были вовлечены:
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