Росія запустила "Шахеди". В низці областей оголошено повітряну тривогу

В низці областей України оголошено повітряну тривогу через запуск Росією ударних дронів типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що дрони рухаються з півночі Донецької області в напрямку Харківської області в напрямку міста Ізюм.
Також БпЛА зафіксовані на сході Дніпропетровської області, курсом на Павлоград.
О 0:07 Повітряні сили повідомили про рух безпілотника на північ від Дніпра у північно-західному напрямку.
Станом на зараз карта повітряних тривог виглядає так:
Нагадаємо, вранці у понеділок, 15 липня, в Україні оголошували масштабну тривогу через зліт у Росії винищувача МіГ-31К.
Також ввечері у понеділок в Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу ракетного удару.
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