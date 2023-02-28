Росія запустила пропаганду про "ПВК Редан" до річниці вторгнення в Україну, - Spravdi

Серед українських підлітків шириться та набуває популярності рух "Редан", який виник у Росії. Флешмоб ймовірно був запущений державою агресором до річниці вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (Spravdi).
Перші бійки підлітків на території Росії почались 23-24 лютого. Російські підлітки почали влаштовувати масові бійки у різних містах.
"Перші бійки розпочалися у РФ ще 24-25 лютого. Їх інформаційно підтримували пропагандистські Telegram-канали та пропагандистські ЗМІ", - сказано в повідомленні.
При цьому вже 28 лютого про"ЧВК Редан" несподівано було згадано прес-секретарем Путіна Дмитром Пєсковим. Таким чином росіяни підтвердили залученість Кремля до розкрутки теми бійок між підлітками.
Починаючи з 23 лютого у російських соцмережах почалася спам-розсилка з однаковим повідомленням. Вона і запустила флешмоб. Подібним чином поширювались заклики підлітків до бійок.
"Цей флешмоб РФ використовує, щоб стверджувати, ніби Україна та Росія - єдиний простір, адже молодь всюди поводить себе однаково. Але флешмоб не показує позицію всієї молоді, адже в реальному флешмобі взяла участь лише сотня підлітків", - зауважили у Spravdi.
Все що відомо про "ПВК Редан" можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, серед українських підлітків набирає популярності рух "Редан" із РФ. Його учасники організовують масові бійки у громадських місцях. Затримано вже понад 200 представників субкультури у кількох містах України. Правоохоронці попереджають, що цей рух є ІПСО ворога для розхитування ситуації всередині нашої країни.
Правоохоронці в Одесі запобігли масовій бійці підлітків, які відносять себе до представників російської субкультури "ПВК Редан". Неповнолітні планували влаштувати сутички біля ТЦ "Панорама".
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