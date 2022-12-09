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Росія запустила по енергоструктурі України понад 1000 важких ракет і дронів, - "Укренерго"

Фото: по енергоструктурі України було випущено 8 великих хвиль ракетних обстрілів (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Понад 1000 важких ракет і дронів було випущено по об’єктах енергетичної інфраструктури України з 10 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького у Медіацентрі Укрінформ.

Як заявив Кудрицький, енергосистема України після останньої ракетної атаки агресора ввійшла у стабільний режим функціонування більш швидко, система не була розбалансована і працює як єдина цілісна інтегрована енергосистема, яка з'єднана з нашими сусідами - Молдовою та Європейською енергосистемою.

"Понад 1000 важких ракет і дронів було випущено по об’єктах енергетичної інфраструктури України з 10 жовтня. Ми пережили 8 великих хвиль і понад 10 менших ударів, передусім завдяки нашим героїчним Збройним силам. В деяких регіонах, в яких об’єкти зазнали ушкоджень, без перерви триває відновлення", - зазначив очільник "Укренерго".

Він повідомив, що роботи ведуться в основному на магістральних підстанціях та електростанціях, якими оперують як приватні, так і державні комунальні підприємства.

"Усюди, де це можливо, йде відновлення як здатності генерації виробляти електроенергію, так і здатності мережі надійно передавати її на велику відстань", - запевнив Кудрицький.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, де наразі в Україні найскладніша ситуація з електроенергією.

Нагадаємо, станом на сьогодні дефіцит потужності в енергосистемі все ще залишається значним. Як ми писали, поки продовжуються аварійні відключення світла в Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

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