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Росія запустила черговий фейк про "удар ЗСУ" по Запорізькій АЕС

Середа 21 травня 2025 18:14
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Росія запустила черговий фейк про "удар ЗСУ" по Запорізькій АЕС Фото: Росія запустила черговий фейк про "удар ЗСУ" по Запорізькій АЕС (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські пропагандисти запустили черговий фейк про удар українських військ по Запорізькій атомній електростанції. Мета - дискредитувати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО України.

"Пропаганда РФ активізувала дезінформаційну кампанію навколо Запорізької АЕС, спрямовану на дискредитацію України. Зокрема, ворожі ресурси поширюють фейк про нібито "український обстріл" одного з об’єктів на території ЗАЕС", - йдеться в повідомленні.

Пропагандисти заявляють, що ЗСУ нібито вдарили по даху навчального корпусу електростанції з тренажером реакторного залу. Як і в інших випадках із фейковими звинуваченнями в обстрілах ЗАЕС на адресу України, доказів росіяни не надають.

Росія запустила черговий фейк про &quot;удар ЗСУ&quot; по Запорізькій АЕС

"Поширенням подібної брехні Росія намагається дискредитувати Україну в очах міжнародної спільноти та виправдати свою незаконну військову присутність на ядерному об’єкті", - наголосили у ЦПД.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, після окупації міста-супутника Енергодара. Згодом окупанти замінували підсобні приміщення АЕС та розмістили в них військову техніку.

Пізніше всі реакторні установки були переведені у стан "холодного зупину". За три роки повномасштабної війни АЕС неодноразово втрачала живлення для внутрішніх потреб через пошкодження ЛЕП російськими обстрілами.

Як зазначали в НАЕК "Енергоатом", нинішній технічний стан Запорізької АЕС не дозволяє запустити її в експлуатацію.

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Запорізька АЕС Війна в Україні Фейки
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