Росія запустила черговий фейк про "удар ЗСУ" по Запорізькій АЕС
Російські пропагандисти запустили черговий фейк про удар українських військ по Запорізькій атомній електростанції. Мета - дискредитувати Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО України.
"Пропаганда РФ активізувала дезінформаційну кампанію навколо Запорізької АЕС, спрямовану на дискредитацію України. Зокрема, ворожі ресурси поширюють фейк про нібито "український обстріл" одного з об’єктів на території ЗАЕС", - йдеться в повідомленні.
Пропагандисти заявляють, що ЗСУ нібито вдарили по даху навчального корпусу електростанції з тренажером реакторного залу. Як і в інших випадках із фейковими звинуваченнями в обстрілах ЗАЕС на адресу України, доказів росіяни не надають.
"Поширенням подібної брехні Росія намагається дискредитувати Україну в очах міжнародної спільноти та виправдати свою незаконну військову присутність на ядерному об’єкті", - наголосили у ЦПД.
Ситуація на Запорізькій АЕС
Нагадаємо, російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, після окупації міста-супутника Енергодара. Згодом окупанти замінували підсобні приміщення АЕС та розмістили в них військову техніку.
Пізніше всі реакторні установки були переведені у стан "холодного зупину". За три роки повномасштабної війни АЕС неодноразово втрачала живлення для внутрішніх потреб через пошкодження ЛЕП російськими обстрілами.
Як зазначали в НАЕК "Енергоатом", нинішній технічний стан Запорізької АЕС не дозволяє запустити її в експлуатацію.
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