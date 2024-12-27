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Россия привлекла десятки детей из Бердянска в "Юнармию", - Лубинец

Украина, Пятница 27 декабря 2024 19:44
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Россия привлекла десятки детей из Бердянска в "Юнармию", - Лубинец Фото: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (facebook.com dmytro lubinets)
Автор: Карина Левицкая

Россия продолжает нарушать права детей и превращает их в инструменты пропаганды. В рамках этого оккупанты привлекли к "Юнармии" 40 украинских детей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Из открытых источников стало известно, что 40 украинских детей из Бердянска, Запорожской области, были привлечены к "Юнармии" - так называемому "военно-патриотическому" движению, которое навязывает идеологию российской агрессии и воспитывает будущих солдат оккупационного режима", - подчеркнул Лубинец.

По его словам, детей заставляют принимать "присягу на верность" России, обещать "защищать ее интересы" и "лелеять большой патриотизм". После этого их обучают огневой и тактической подготовке, а также управлению дронами.

"Эти молодежные движения используются Россией как инструмент для насильственного перевоспитания украинских детей, лишения их национальной идентичности и подготовки к участию в войне против собственной страны", - пояснил омбудсмен.

Он также подчеркнул, что это грубое нарушение международного гуманитарного права и Женевских конвенций.

"Согласно им детям гарантируется на оккупированных территориях защита от принуждения, насилия и привлечения к военным формированиям. Призываю международное сообщество к решительным действиям: усилению санкций, активизации дипломатического давления и привлечения внимания к преступлениям России!", - добавил Лубинец.

Заметим, что по состоянию на ноябрь Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. По данным Лубинца, домой удалось вернуть только 1012 маленьких украинцев.

Заметим, что Лубинец предупредил о риске депортации 1,5 млн украинских детей, находящихся на оккупированных территориях Украины.

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