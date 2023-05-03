Росія залучила більше 300 солдатів для провокації на кордоні з Україною, - ЦНС

Російські окупанти, які дислокуються в Брянській та Курській області, отримали військову форму ЗСУ. Ймовірно ворог готує провокацію, аби дискредитувати нашу армію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

"Ми вже повідомляли, що російські військовослужбовці, які дислокуються у вищезгаданих областях, отримали українську військову форму. Не виключені терористичні акти на території Росії, або імітація захоплення заручників", - пише пресслужба.

Операцією займаються загони "Шторм" зі складу 13 тп і 1 мсп 1ТА, які зосереджені в районі Іванівське Курської області й Ямноє Брянської області. Кожен загін налічує по 160 військових.

"Ми публікуємо ці дані аби ворог розумів, що нам відомі його плани й їх реалізація не призведе до бажаного у Москві результату", - додає пресслужба.