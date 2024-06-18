Росія залучатиме до виробництва "Шахедів" підлітків, - ЦНС

"Активісти групи "Кібер Спротив" передали Центру національного спротиву документи, які підтверджують черговий зухвалий злочин російського агресора - залучення неповнолітніх цивільних осіб до виробництва зброї", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ЦНС, серед отриманих документів є списки зарахованих на навчання в "Алабуга Політєх" підлітків, їхні паспорти та згоди батьків.

Відомо, що в нещодавньому розслідуванні активісти "Кібер Спротиву" оприлюднили документи, що підтверджують, що на території так званої особливої економічної зони "Алабуга" (республіка Татарстан - ред.) російський агресор локалізував виробництво іранських ударних БПЛА “Shaheed-136” ("Герань-2" - ред.).

В документі, що передував візиту першого заступника голови уряду РФ Андрія Бєлоусова (який за сумісництвом виконує ще й функції голови урядової комісії з питань розвитку безпілотних авіаційних систем) вказано, що планова потужність виробництва дронів "Герань-2" складає 10 тисяч одиниць на 2024 рік. З метою конспірації виробництво "Шахедів" названо "проєктом Дельфін".

Що відомо про навчальний заклад

"Алабуга Політєх" - освітній кластер на базі ОЕЗ "Алабуга".

Як інформує Центр національного спротиву, його завдання - готувати майбутні кадри алабузьких підприємств.

"А враховуючи те, що "Алабуга" стала військовим обʼєктом, то фактичне завдання "Політєху" - готувати кадри для російського військово-промислового комплексу", - зауважують у повідомленні.

Згідно з внутрішніми документами, потужність "Політєху" складає 1300 студентів на рік.

"Завдяки активістам "Кібер Спротиву" ЦНС має базу з 1209 імен та телефонів студентів набору 2023 року. Це в своїй більшості неповнолітні особи, які з 9 по 11 клас проходять навчання і стажування", - йдеться в повідомленні.