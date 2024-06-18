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Россия будет привлекать к производству "Шахедов" подростков, - ЦНС

Фото: производство подростками Шахедов в РФ (shahed-136 defence-ua com)
Автор: Ярослава Борзова

Россия планирует массовое вовлечение несовершеннолетних гражданских лиц в производство оружия. В частности, подростки из республики Татарстан будут привлекаться к производству "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Активисты группы "Кибер Сопротивление" передали Центру национального сопротивления документы, подтверждающие очередное дерзкое преступление российского агрессора - привлечение несовершеннолетних гражданских лиц к производству оружия", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, среди полученных документов есть списки зачисленных на обучение в "Алабуге Политех" подростков, их паспорта и согласия родителей.

Известно, что в недавнем расследовании активисты "Кибер Сопротивления" обнародовали документы, подтверждающие, что на территории так называемой особой экономической зоны "Алабуга" (республика Татарстан - ред.) российский агрессор локализовал производство иранских ударных БПЛА "Shaheed-136" ("Герань-2" – ред.).

В документе, предшествовавшем визиту первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова (который по совместительству выполняет еще и функции председателя правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем) указано, что плановая мощность производства дронов "Герань-2" составляет 10 тысяч единиц на 2024 год. В целях конспирации производство "Шахедов" названо "проектом Дельфин". 

Что известно об учебном заведении

"Алабуга Политех" – образовательный кластер на базе ОЭЗ "Алабуга".

Как сообщает Центр национального сопротивления, его задача - готовить будущие кадры алабужских предприятий.

"А учитывая, что "Алабуга" стала военным объектом, то фактическая задача "Политеха" - готовить кадры для российского военно-промышленного комплекса", - отмечают в сообщении.

Согласно внутренним документам, мощность "Политеха" составляет 1300 студентов в год.

"Благодаря активистам "Кибер Сопротивления" ЦНС имеет базу из 1209 имен и телефонов студентов набора 2023 года. Это в большинстве своем несовершеннолетние лица, которые с 9 по 11 класс проходят обучение и стажировку", - говорится в сообщении.

Производство "Шахедов" в РФ

Напомним, недавно мы сообщали о том, что российский завод в "Алабуге" планирует производить 6 тысяч ударных беспилотников типа Shahed ежегодно. В конце апреля он уже опередил свой производственный график и поставил 4,5 тысячи дронов.

Следует отметить, что к производству БПЛА россияне привлекают как своих гражданских, так и наемников, среди которых также заметили завербованных студенток из Африки.

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