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Росія закриває 20 прикордонних пунктів з Україною

Росія, Понеділок 28 липня 2025 21:25
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Росія закриває 20 прикордонних пунктів з Україною Фото: Росія закриває 20 прикордонних пунктів з Україною (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Росії розпорядився з 1 серпня офіційно закрити 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Зазначається, що відповідний документ підписав прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін.

"Закрити з 1 серпня 2025 року пункти пропуску через державний кордон Російської Федерації, встановлені згідно з угодою між урядом РФ і урядом України про пункти пропуску через державний кордон між Російською Федерацією та Україною від 8 лютого 1995 року, за переліком згідно з додатком", - ідеться в документі.

У списку - 13 автомобільних пунктів і 7 залізничних. У тому числі вказані прикордонні переходи на тимчасово окупованих Росією частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Нагадаємо ще на початку повномасштабного вторгнення Росії, у лютому 2022 року, Україна закрила пункти пропуску на кордоні з РФ та Білоруссю. При цьому українці безперешкодно зможуть повернуться з цих країн додому.

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