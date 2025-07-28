Росія закриває 20 прикордонних пунктів з Україною

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Зазначається, що відповідний документ підписав прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін.

"Закрити з 1 серпня 2025 року пункти пропуску через державний кордон Російської Федерації, встановлені згідно з угодою між урядом РФ і урядом України про пункти пропуску через державний кордон між Російською Федерацією та Україною від 8 лютого 1995 року, за переліком згідно з додатком", - ідеться в документі.

У списку - 13 автомобільних пунктів і 7 залізничних. У тому числі вказані прикордонні переходи на тимчасово окупованих Росією частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.