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Росія закатувала 95% українських військовополонених, - моніторингова місія ООН

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Російська влада катує українських військовополонених, починаючи з перших допитів. Практика тортур, яку застосовують окупанти, є "широко поширеною і систематичною».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю голови Моніторингової місії ООН (ООН) з прав людини в Україні Даніеля Белла нідерландському телеканалу NOS, яке цитує Інститут вивчення війни (ISW).

Белл заявив, що Росія закатувала 95% українських військовополонених у російських в'язницях.

Белл підкреслив, що тортури українських військовополонених є військовим злочином. Тортури військовополонених є порушенням статті 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Заступник командира української бригади 7 серпня повідомив, що російська влада у СІЗО Ростовської області катувала та «по-звірячому» вбила українського військовополоненого, який служив у його бригаді.

"Заяви Белла та попередні звіти моніторингової місії про порушення Росією прав українських військовополонених узгоджуються з давніми оцінками ISW про систематичні порушення Росією міжнародних прав людини та гуманітарного права в окупованій Україні та щодо українських військовополонених", - йдеться у звіті Інституту.

Нагадаємо таку приблизно оцінку висловив нещодавно генпрокурор Андрій Костін За його словами, до 90% українських полонених у Росії страждають від різного роду катувань, нелюдського ставлення і насильства.

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Війна Росії проти України