Росія закатувала 95% українських військовополонених, - моніторингова місія ООН

Белл заявив, що Росія закатувала 95% українських військовополонених у російських в'язницях.

Белл підкреслив, що тортури українських військовополонених є військовим злочином. Тортури військовополонених є порушенням статті 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Заступник командира української бригади 7 серпня повідомив, що російська влада у СІЗО Ростовської області катувала та «по-звірячому» вбила українського військовополоненого, який служив у його бригаді.

"Заяви Белла та попередні звіти моніторингової місії про порушення Росією прав українських військовополонених узгоджуються з давніми оцінками ISW про систематичні порушення Росією міжнародних прав людини та гуманітарного права в окупованій Україні та щодо українських військовополонених", - йдеться у звіті Інституту.