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Россия запытала 95% украинских военнопленных, - мониторинговая миссия ООН

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Российские власти пытают украинских военнопленных, начиная с первых допросов. Практика пыток, применяемая оккупантами, является «широко распространенной и систематической».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Мониторинговой миссии ООН (ООН) по правам человека в Украине Даниэля Белла нидерландскому телеканалу NOS, цитируемому Институтом изучения войны (ISW).

Белл заявил, что Россия подвергла пыткам 95% украинских военнопленных в российских тюрьмах.

Он подчеркнул, что пытки украинских военнопленных являются военным преступлением. Пытки военнопленных являются нарушением статьи 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Заместитель командира украинской бригады 7 августа сообщил, что российские власти в СИЗО Ростовской области пытали и "зверски" убили украинского военнопленного, который служил в его бригаде.

"Заявления Белла и предварительные отчеты мониторинговой миссии о нарушении Россией прав украинских военнопленных согласуются с давними оценками ISW о систематических нарушениях Россией международных прав человека и гуманитарного права в оккупированной Украине и украинских военнопленных", - говорится в отчете Института.

Напомним приблизительно такую же оценку высказал недавно генпрокурор Андрей Костин. По его словам, до 90% украинских пленных в России страдают от разного рода пыток, бесчеловечного отношения и насилия.

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Война России против Украины