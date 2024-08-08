Россия запытала 95% украинских военнопленных, - мониторинговая миссия ООН

Белл заявил, что Россия подвергла пыткам 95% украинских военнопленных в российских тюрьмах.

Он подчеркнул, что пытки украинских военнопленных являются военным преступлением. Пытки военнопленных являются нарушением статьи 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Заместитель командира украинской бригады 7 августа сообщил, что российские власти в СИЗО Ростовской области пытали и "зверски" убили украинского военнопленного, который служил в его бригаде.

"Заявления Белла и предварительные отчеты мониторинговой миссии о нарушении Россией прав украинских военнопленных согласуются с давними оценками ISW о систематических нарушениях Россией международных прав человека и гуманитарного права в оккупированной Украине и украинских военнопленных", - говорится в отчете Института.