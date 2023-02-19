Росія заховала свою авіацію від ударів ЗСУ вглиб країни, - розвідка

Росія розмістила свою авіацію щонайменше за 200 км від державного кордону України поза потенційною зоною досяжності вогню українських бійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар представника ГУР Андрія Юсова Kyiv Post.

За його словами, Росія скупчила сотні літаків і гелікоптерів на своїх авіабазах на заході, але масований повітряний напад на Київ малоймовірний.

"Ми маємо інформацію про наявність приблизно 450 літаків тактичної авіації (не стратегічних бомбардувальників) і близько 300 гелікоптерів, половина з них - ударні. Вони розміщені в основному на території Російської Федерації не менше ніж за 200 км від кордону, зосереджені в різних місцях, але за межами нашого обстрілу", - сказав Юсов.

Юсов зазначив, що російські аеродроми та авіаційні засоби навмисно розташовані на відстані 200 км або більше від кордону, щоб не потрапити в зону потенційного удару 80-кілометрового залпу HIMARS.

За останніми оцінками розвідки Росія може використати авіацію на сході України.

"Наступ Росії на сході триває, і це реалізація плану Путіна щодо захоплення територій Донецької та Луганської областей до кінця березня", - додав він.

При цьому Юсов вважає, що нинішня спроба Кремля завоювати східні регіони України закінчиться невдачею, з літаками чи без них.

Окрім того, представник ГУР підкреслив, що Україні необхідно посилювати ППО та авіацію, включно з винищувачами четвертого покоління виробництва США F-16.

Нагадаємо, що Financial Times повідомило, що за даними західної розвідки, Росія накопичує літаки поблизу кордону з Україною.

Проте речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат спростував такі дані. За його словами, росіяни не можуть стягнути свої літаки та вертольоти до кордонів України, адже авіації потрібні аеродроми та інша інфраструктура.

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