Росія захоче реваншу. Буданов розповів, скільки в України часу, щоб підготуватися

Навіть після перемоги України у війні Росія захоче реваншу. У України є мінімум 10 років на підготовку, саме стільки потрібно Кремлю, щоб відновитися у військовому плані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави ГУР Кирила Буданова в інтерв'ю Наталії Мосійчук.
"Якраз 10 років це нормальний період для того, щоб все це переосмислити. Ну і заново почати реванш готувати", - зазначив він.
Буданов запевнив, що у України точно будуть 10 років і якщо вдасться іншими шляхами після перемоги України впливати на ті території, які будуть створені, можливо, буде набагато більше.
"Але мінімально 10 років у нас буде", - спрогнозував він.
Буданов про війну в Україні
Раніше глава української розвідки Кирило Буданов прогнозував, що війна завершиться до смерті російського диктатора Володимира Путіна, який, за його даними, серйозно хворий.
Крім того, раніше в інтерв'ю РБК-Україна минулого року він висловив думку, що війна в Україні закінчиться 2023 року виходом на кордони 1991 року. При цьому, за його словами, "на перемозі все це не зупиниться, на нас чекає досить складний етап".
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