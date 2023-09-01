Россия захочет реванша. Буданов рассказал, сколько у Украины времени, чтобы подготовиться

"Как раз 10 лет это нормальный период для того, чтобы все это переосмыслить. Ну и заново начать реванш готовить", - отметил он.

Буданов заверил, что у Украины точно будут 10 лет и если удастся другими путями после победы Украины влиять на те территории, которые будут созданы, возможно, будет гораздо больше.

"Но минимально 10 лет у нас будет", - спрогнозировал он.

Буданов о войне в Украине

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов прогнозировал, что война завершится до смерти российского диктатора Владимира Путина, который, по его данным, серьезно болен. Кроме того, ранее в интервью РБК-Украина в прошлом году он высказал мнение, что война в Украине закончится в 2023 году выходом на границы 1991 года. При этом, по его словам, "на победе все это не остановится, нам предстоит довольно сложный этап".