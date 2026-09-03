"Росія зав'язла в Україні". Вітакер оцінив загрозу РФ для країн НАТО

Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Росія зав'язла в Україні під час своєї війни. При цьому не можна виключати, що Москва може бути готова зробити щось проти однієї з країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі Fox Business .

Під час бесіди Вітакер підкреслив, що США, як і раніше, віддані колективній обороні НАТО, але при цьому Вашингтон закликає союзників у Брюсселі нарощувати свої можливості, щоб стримувати такі загрози, як відбулися в німецькому аеропорту Лейпцига (йдеться про гібридну атаку дронів).

"Що стосується того, що Росія буде чи не робитиме, то зараз вона зав'язла в Україні. Вона не змогла і не може досягти будь-якого прогресу на фронті", - сказав Вітакер.

Він додав, що у найближчій перспективі російська загроза для НАТО невелика. Проте наголосив, що не можна виключати, що Москва може піти на якісь дії.

"Ці агресивні дії - вторгнення в Україну, анексія Криму - я думаю, все це змушує нас вважати, що Росія може бути непередбачуваною і може бути готова вжити дій проти країни НАТО", - заявив постійний представник США.

Водночас Вітакер підкреслив, що якби Росія пішла на такий крок, то вона зіткнулася б з "дуже сильним і здібним Альянсом, який з кожним днем стає сильнішим".

Зокрема, як каже Вітакер, Альянс стає сильнішим завдяки лідерству президента США Дональда Трампа та зобов'язанню країн щодо внесків в оборону, яке було досягнуто на саміті НАТО в Гаазі в 2025 році.