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"Росія зав'язла в Україні". Вітакер оцінив загрозу РФ для країн НАТО

01:32 03.09.2026 Чт
2 хв
Що сказав Вітакер про можливість дій РФ проти НАТО?
aimg Едуард Ткач
"Росія зав'язла в Україні". Вітакер оцінив загрозу РФ для країн НАТО Фото: Метью Вітакер (Getty Images)
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Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Росія зав'язла в Україні під час своєї війни. При цьому не можна виключати, що Москва може бути готова зробити щось проти однієї з країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі Fox Business.

Під час бесіди Вітакер підкреслив, що США, як і раніше, віддані колективній обороні НАТО, але при цьому Вашингтон закликає союзників у Брюсселі нарощувати свої можливості, щоб стримувати такі загрози, як відбулися в німецькому аеропорту Лейпцига (йдеться про гібридну атаку дронів).

"Що стосується того, що Росія буде чи не робитиме, то зараз вона зав'язла в Україні. Вона не змогла і не може досягти будь-якого прогресу на фронті", - сказав Вітакер.

Він додав, що у найближчій перспективі російська загроза для НАТО невелика. Проте наголосив, що не можна виключати, що Москва може піти на якісь дії.

"Ці агресивні дії - вторгнення в Україну, анексія Криму - я думаю, все це змушує нас вважати, що Росія може бути непередбачуваною і може бути готова вжити дій проти країни НАТО", - заявив постійний представник США.

Водночас Вітакер підкреслив, що якби Росія пішла на такий крок, то вона зіткнулася б з "дуже сильним і здібним Альянсом, який з кожним днем стає сильнішим".

Зокрема, як каже Вітакер, Альянс стає сильнішим завдяки лідерству президента США Дональда Трампа та зобов'язанню країн щодо внесків в оборону, яке було досягнуто на саміті НАТО в Гаазі в 2025 році.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, у серпні видання Bild повідомило, що НАТО розробило концепцію наземних бойових дій у разі масштабного нападу Росії на країни Альянсу.

Зокрема, у документі описані послідовні дії при ракетних та дронових ударах, а також наземного наступу військ російської армії.

Також ми писали, що президент Фінляндії Олександр Стубб заявив днями, що не вірить у те, що Росія будь-коли захоче напасти на країни НАТО. Він пояснив це тим, що має дані розвідки, а також є фактори, що стримують.

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