Росія загрожує Європі більше, ніж ми уявляємо, - прем'єр Італії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми повинні розуміти, що загроза набагато ширша, ніж ми собі уявляємо", - сказала Мелоні.

За її словами, загроза безпеці ЄС з боку Росії чи з іншого боку не припиниться після завершення конфлікту в Україні, і ЄС повинен бути до цього готовий.

"Йдеться про нашу демократію, про вплив на нашу громадську думку, про те, що відбувається в Африці, про сировину, про інструменталізацію міграції. Ми повинні знати, що це дуже широке уявлення про безпеку", - сказала прем'єр.

Вона закликала ЄС зробити більше для захисту своїх кордонів і не дозволити Росії чи будь-якій "злочинній організації" керувати потоками нелегальних мігрантів.