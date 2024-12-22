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Росія загрожує Європі більше, ніж ми уявляємо, - прем'єр Італії

Італія, Неділя 22 грудня 2024 19:13
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Росія загрожує Європі більше, ніж ми уявляємо, - прем'єр Італії Фото: прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (flickr.com)
Автор: Каріна Левицька

Росія становить велику загрозу безпеці Європейського Союзу. Серед іншого Москва також може використовувати нелегальну імміграцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми повинні розуміти, що загроза набагато ширша, ніж ми собі уявляємо", - сказала Мелоні.

За її словами, загроза безпеці ЄС з боку Росії чи з іншого боку не припиниться після завершення конфлікту в Україні, і ЄС повинен бути до цього готовий.

"Йдеться про нашу демократію, про вплив на нашу громадську думку, про те, що відбувається в Африці, про сировину, про інструменталізацію міграції. Ми повинні знати, що це дуже широке уявлення про безпеку", - сказала прем'єр.

Вона закликала ЄС зробити більше для захисту своїх кордонів і не дозволити Росії чи будь-якій "злочинній організації" керувати потоками нелегальних мігрантів.

Деякі члени ЄС, включаючи Фінляндію та Естонію, звинуватили Росію в тому, що вона дозволяє нелегальним мігрантам з Близького Сходу та інших країн в'їжджати до країн ЄС через Росію без належних перевірок, підриваючи безпеку ЄС.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення ЄС постійно посилює тиск на Росію.

Зокрема 15 грудня Європейський Союз запровадив 15-й пакет санкцій проти Росії. До санкційного списку потрапили 54 особи та 30 організацій Росії, Китаю та КНДР.

ЄС ввів санкції проти російського тіньового флоту, військових РФ, причетних до удару по "Охматдиту", керівництва компаній в енергетичному секторі, осіб, відповідальних за депортацію дітей, пропаганду та обхід санкцій.

Днями президентка Єврокомісії Урсула фонд дер Ляєн заявила, що ЄС вже розпочав працювати над 16-м пакетом санкцій проти Росії.

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