Россия угрожает Европе больше, чем мы представляем, - премьер Италии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы должны понимать, что угроза гораздо шире, чем мы себе представляем", - сказала Мелони.

По ее словам, угроза безопасности ЕС со стороны России или с другой стороны не прекратится после завершения конфликта в Украине, и ЕС должен быть к этому готов.

"Речь идет о нашей демократии, о влиянии на наше общественное мнение, о том, что происходит в Африке, о сырье, об инструментализации миграции. Мы должны знать, что это очень широкое представление о безопасности", - сказала премьер.

Она призвала ЕС сделать больше для защиты своих границ и не позволить России или любой "преступной организации" управлять потоками нелегальных мигрантов.