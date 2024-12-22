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Россия угрожает Европе больше, чем мы представляем, - премьер Италии

Италия, Воскресенье 22 декабря 2024 19:13
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Россия угрожает Европе больше, чем мы представляем, - премьер Италии Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мелони (flickr.com)
Автор: Карина Левицкая

Россия представляет большую угрозу безопасности Европейского Союза. Среди прочего Москва также может использовать нелегальную иммиграцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы должны понимать, что угроза гораздо шире, чем мы себе представляем", - сказала Мелони.

По ее словам, угроза безопасности ЕС со стороны России или с другой стороны не прекратится после завершения конфликта в Украине, и ЕС должен быть к этому готов.

"Речь идет о нашей демократии, о влиянии на наше общественное мнение, о том, что происходит в Африке, о сырье, об инструментализации миграции. Мы должны знать, что это очень широкое представление о безопасности", - сказала премьер.

Она призвала ЕС сделать больше для защиты своих границ и не позволить России или любой "преступной организации" управлять потоками нелегальных мигрантов.

Некоторые члены ЕС, включая Финляндию и Эстонию, обвинили Россию в том, что она позволяет нелегальным мигрантам с Ближнего Востока и других стран въезжать в страны ЕС через Россию без надлежащих проверок, подрывая безопасность ЕС.

Санкции ЕС против России

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения ЕС постоянно усиливает давление на Россию.

В частности 15 декабря Европейский Союз ввел 15-й пакет санкций против России. В санкционный список попали 54 человека и 30 организаций России, Китая и КНДР.

ЕС ввел санкции против российского теневого флота, военных РФ, причастных к удару по "Охматдету", руководства компаний в энергетическом секторе, лиц, ответственных за депортацию детей, пропаганду и обход санкций.

На днях президент Еврокомиссии Урсула фонд дер Ляйен заявила, что ЕС уже начал работать над 16-м пакетом санкций против России.

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