Росія заглушила GPS-сигнал літака глави Міноборони Британії, - Reuters

Як повідомило Reuters джерело в уряді, Росія заглушила супутниковий сигнал на літаку, яким Шаппс подорожував із Польщі назад до Британії.

За словами джерела та журналістів, сигнал GPS перешкоджав приблизно 30 хвилин, поки літак пролітав поблизу російського балтійського анклаву Калінінграда.

Вони додали, що в цей час мобільні телефони не могли підключатися до інтернету, тож літак був змушений використовувати альтернативні методи для визначення свого місцеперебування.

Зазначається, що Міністерство оборони Британії поки не коментувало цю ситуацію.

Над країнами Європи погіршується сигнал GPS через російську РЕБ у Калінінграді

Нагадаємо, у січні ми повідомляли, що над європейськими країнами фіксуються збої сигналу GPS - причиною, ймовірно, є те, що Росія використовує базу радіоелектронної боротьби у Калінінградському регіоні.

За даними члена дослідницької мережі Mastodon, з 15 грудня 2023 року над південною частиною Балтійського моря літаки страждають від навігаційних помилок, то вмикаючись, то вимикаючись.

"Здається, я знайшов місцезнаходження Балтійського глушителя. У Калінінграді, Росія", - заявив він.

Член дослідницької мережі пояснив, що побудувавши графік передбачуваної максимальної дальності дії перешкод для кожної поганої позиції, вони виділили одну область, яка виділяється - Калінінград.