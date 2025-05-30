Росія заборонила меми, де Путін схожий на Гітлера: жарти прирівняли до тероризму

У Росії суд визнав небезпечними сатиричні зображення, на яких російського диктатора Володимира Путіна порівнюють з Адольфом Гітлером. Правоохоронці вважають, що такі меми можуть "спонукати до терористичної діяльності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " Вёрстка ".

Кіровський районний суд Омська визнав забороненими в Росії дванадцять сторінок на сайтах, де розміщені зображення, що порівнюють Путіна з Гітлером, і ряд інших мемів.

У деяких випадках під заборону потрапили фотографії, на яких диктатору РФ дофотошопили вуса і зачіску як у Гітлера. Зокрема, через це також виявилися забороненими і зображення з фільму "Гітлер капут!" з Павлом Дерев'янком, які були опубліковані на тих же сторінках.



Фото: заборонений мем (t.me/svobodnieslova)

В інших випадках суд заборонив фотографії, що містять написи "Путлер капут".



Фото: заборонений мем (t.me/svobodnieslova)

Причому більшість з них були зроблені на протестних акціях, а написи були нанесені на плакати протестувальників. Наприклад, суд заборонив фотографію блогера Іллі Варламова, на якій зображена жінка з плакатом "Путлер, випий отруту, поки не пригостили свинцем".

Крім цього, суд заборонив сторінку на сайті "Стихи.ру", де розміщено зображення з Путіним, який приставляє до голови револьвер, і написом "Як врятувати Росію від ганьби".



Фото: заборонений мем (t.me/svobodnieslova)

А також сторінку в ЖЖ, на якій опубліковано зображення, стилізоване під обкладинку журналу "Крокодил" з фотографією Путіна і написом "У суді розпочався розгляд справи по суті. Істота заявила, що вона невинна".



Фото: заборонений мем (t.me/svobodnieslova)

Як відомо, заборонити картинки вимагали співробітники прокуратури Омська. На їхню думку, зображення "негативно позначаються на інтересах суспільства і держави, спонукають невизначене коло осіб до вчинення терористичної діяльності, злочинів і сприяють їх вчиненню".