Росія "з великою ймовірністю" винна у підриві Каховської ГЕС, - міжнародні експерти

Експерти міжнародної юридичної фірми з прав людини Global Rights Compliance, яка реалізує зусилля Заходу щодо притягнення до відповідальності за звірства в Україні, відвідали Херсонську область з 10 по 11 червня разом із генеральним прокурором України та командою Міжнародного кримінального суду.

"Докази та аналіз доступної інформації, включаючи сейсмічні датчики та обговорення з провідними експертами, вказують на те, що існує висока ймовірність того, що руйнація була викликана заздалегідь закладеними вибуховими речовинами, розташованими в критичних точках конструкції греблі", - йдеться в короткому викладі попередніх висновків юридичної фірми, із якими ознайомилося агентство Reuters.

Старший юрист Global Rights Compliance Юсуф Сайєд Хан, який брав участь у польовій місії в Херсоні, сказав, що висновок про те, що дамбу було підірвано за допомогою заздалегідь закладеної вибухівки російською стороною, підтверджується з "80-відсотковою впевненістю і вище".

Висновок заснований "не лише на сейсмічних датчиках та одному з провідних постачальників розвідувальних даних з відкритим вихідним кодом, а також на шаблонах атак та інших атаках, які ми задокументували", - сказав він в інтерв'ю. За його словами, це включало попередні атаки на критично важливу водну інфраструктуру, включаючи установки та трубопроводи.

Злочин росіян

За словами Хана, руйнація дамби та вплив на Каховське водосховище та прилеглу територію створили умови, які, за словами слідчих, можуть бути злочином, пов'язаним з голодом, оскільки націлилися на "об'єкт, необхідний для виживання цивільного населення".

Напад може бути частиною ширшого злочину проти людяності, але група ще не ухвалила такого рішення.

Умисна атака на дамбу може бути військовим злочином відповідно до міжнародного гуманітарного права, оскільки передбачається цивільний характер, якщо тільки немає дійсної військової мети, йдеться в заяві британського адвоката Катріони Мердок, яка керувала розслідуванням мобільної групи правосуддя.

"Навіть у вкрай малоймовірному сценарії греблі або навіть прилегла територія являли собою реальну військову мету, порівнянну з руйнуванням греблі, вона, як і раніше, користується підвищеним захистом відповідно до міжнародного гуманітарного права", - сказала вона.

Міжнародний кримінальний суд, світовий постійно діючий трибунал із військових злочинів, також розслідує атаки на інфраструктуру України, які можуть порушувати міжнародне право.

Каховську гідроелектростанцію, яка перебувала під контролем Росії після вторгнення 24 лютого, було підірвано рано вранці 6 червня, внаслідок чого паводкові води хлинули на смугу бойових дій на півдні України, знищили сільськогосподарські угіддя і перекрили водопостачання більшість населення.