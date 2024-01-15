Росія й надалі отримує військову продукцію з Фінляндії, - ЗМІ

Компанії з російським походженням, що діють у Фінляндії, відправляли до Росії товари, які використовуються в військовій техніці. Замовники цих компаній мають зв'язки з російськими службами та оборонним сектором.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Так, розслідувачі знайшли низку компаній, які зареєстровані у Фінляндії та мають зв’язки з Росією. Натомість їхні клієнти пов’язані з російськими силовими структурами.
Загалом було виявлено близько 20 компаній, що експортували до Росії компоненти, які можуть використовуватися в оборонній промисловості.
Це невеликі логістичні фірми, засновники яких пов'язані з Росією, а їх офіси розташовані в невеликих приміщеннях, переважно в південно-східній частині країни, біля великих логістичних центрів.
Одна з компаній, що потрапила у фокус уваги, працює в районі Лаппеенранти. За митними даними виявлено, що вона постачала до Росії різноманітні продукти, такі як датчики, дизельні двигуни, паливні насоси і компоненти для коробок передач автомобілів.
Подібні західні компоненти знаходили у знищеній в Україні російській техніці, проте не усе це підпадає під західні санкції.
Згідно з розслідуванням, двоє клієнтів цієї компанії мають зв'язки з ФСБ, про що вказують публічні дані про закупівлі в Росії. Одна з цих компаній-клієнтів навіть оприлюднила на своєму вебсайті подяку ФСБ за ефективну співпрацю.
Представники фірми відмовилися коментувати цю інформацію під час спілкування з журналістами.
Також виявлено випадки експорту до Росії різноманітного оптичного та електронного обладнання - чи то безпосередньо, чи через фінську компанію, яка виступала посередником у ланцюжку постачань, за допомогою якого обладнання потрапило до російського покупця.
Зокрема, є випадки постачання такого обладнання до Узбекистану, який вважається одним зі шляхів продажу підсанкційних товарів у Росію.
Невідомо, яка частка такого чутливого обладнання, експортована завдяки цим компаніям, врешті опинилася у російській військовій техніці. Втім згідно з даними розслідування випливає, що щонайменш дев’ять російських клієнтів даних фінських компаній мають зв’язки або з ФСБ, або з російським оборонно-промисловим комплексом.
Ще в одному випадку фінська компанія експортувала в Росію металообробне обладнання, а про її російського партнера знайшли інформацію, що серед клієнтів - у тому числі підприємство ОПК, що займається виробництвом розвідувальних літальних апаратів та бомбардувальників.
У компаніях, до яких зверталися по коментар, не погодились спілкуватися відкрито. Кілька представників фірм погодились говорити не під запис та у цих коментарях заперечували, що порушують санкції. Вони стверджували, що не мають інформації про те, що їхня продукція опиняється в російському ОПК.
Журналістам також вдалось з’ясувати, що принаймні чотири фірми, на які звернули увагу у розслідуванні, вже фігурують у кримінальних провадженнях.
Дві такі компанії восени 2023 року потрапили під санкції США через те, що експортовані ними компоненти знаходили у російських безпілотниках.
Що стосується однієї з компаній, то пишуть, що її власником є громадянин Франції - резидент Фінляндії. За попередніми даними він вже знаходиться під арештом за підозрою у порушенні санкцій.
Варто зауважити, що на офіційному рівні Фінляндія надає Україні оборонну та гуманітарну допомогу після початку повномасштабної військової агресії РФ.
Раніше повідомлялось, що уряд Фінляндії вніс до парламенту свою пропозицію щодо доповнення проєкту бюджету на 2024 рік. Вона включає в себе збільшення допомоги для України.
Нещодавно міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо заявив, що країна надасть 3 мільйони євро допомоги для поліпшення продовольчої безпеки в Україні.
Також ми повідомляли, що президент Фінляндії Саулі Нііністьо ухвалив рішення щодо надання Україні більшої кількості військової допомоги.
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